المهندس عرنوس يفتتح مجموعة من المشاريع التطويرية في مشفى المواساة

افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مجموعة من المشاريع التطويرية المنجزة في مشفى المواساة الجامعي بدمشق وذلك بتكلفة تقارب ملياري ليرة سورية.

وتتضمن المشاريع إعادة تأهيل كامل لقسم الإسعاف الجراحي بسعة 82 سريراً وخمسة أسرة عناية مركزة وافتتاح قسم الأمراض الأذنية للرجال ضمن الشعبة الأذنية بسعة 25 سريراً و4 غرف عمليات يقدم كل الخدمات العلاجية والجراحية لأمراض وجراحة الأنف والاذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق إضافة إلى عيادة تسكين الآلام المزمنة التي لا يمكن معالجتها بالطرق والجراحات التقليدية ولا سيما آلام الأورام المتقدمة وحالات الانضغاط الرقبي والعمود الفقري وتقدم خدمات مجانية للمرضى عبر اختصاصيي التخدير.

كما تشمل المشاريع إعادة تأهيل كامل للمدرج الأكاديمي بالمشفى بسعة 500 مقعد وتجهيزه بكاميرات ووسائل سمعية وبصرية لنقل العمليات الجراحية مباشرة إلى المدرج وإقامة الفعاليات العلمية المختلفة.