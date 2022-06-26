بطريقة ودية.. تشرين يبحث عن إعادة مدنية من الفتوة

عقد طارق الزيني رئيس تشرين اجتماعا مغلقا مع مدلول عبد العزيز رئيس نادي الفتوة بحثا فيه عن طريقة ودية لفسخ تعاقد الفتوة مع أحمد مدنية، دون دفع الشرط الجزائي.

وكان الفتوة قد أعلن قبل أيام تعاقده مع مدنية، حارس مرمى تشرين والمنتخب الأول، لمدة موسم واحد.

وقالت مصادر إعلامية أن مدلول وافق على فسخ التعاقد مع مدنية بشرط تجديد إعارة اللاعب الليث علي دون أي مقابل مالي إضافة لإعارة لاعب آخر ستتحدد هويته بالتنسيق بين الجهازين الفنيين.

وأكد المصدر أن الزيني وافق على الشرط، فيما وعد عبد العزيز بإعلان فسخ التعاقد مع مدنية بالتراضي، فور التنفيذ.

وجاء تعاقد الفتوة مع طه موسى، حارس مرمى الوحدة والمنتخب السوري، لتعويض رحيل مدنية.