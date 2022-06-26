في الذكرى الـ 48 لتحرير القنيطرة… مهرجان خطابي بساحة العلم بالمدينة

أقامت قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظة القنيطرة مهرجاناً خطابياً في ساحة العلم بالمدينة احتفاء بالذكرى الـ48 لتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي ورفع العلم العربي السوري في سمائها.

وشدد المشاركون في المهرجان على أن تحرير مدينة القنيطرة بوابة لتحرير كامل للجولان السوري المحتل وتطهيره من دنس الاحتلال الإسرائيلي مؤكدين حقهم في تحرير أرضهم والعودة إلى منازلهم ومدنهم وقراهم التي شردتهم منها آلة الحرب والغطرسة الصهيونية في عدوان حزيران عام 1967.

وأكد المشاركون أن المقاومة والنضال هي اللغة التي يفهمها الاحتلال الإسرائيلي والطريق الوحيد لتحرير الجولان وعودته إلى السيادة الوطنية السورية.