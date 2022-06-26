مصادر: الحسين على رادار أهلي حلب

كشفت مصادر صحفية أن اللاعب عبد الرزاق الحسين بات على بعد خطوة واحدة من العودة لأهلي حلب.

وقالت المصادر الصحفية أن المفاوضات بين الطرفين وصلت لمراحلها الأخيرة، بعد عدة جلسات ودية جمعت الحسين مع رصين مارديني، رئيس نادي أهلي حلب، بحضور ايمن حزام، عضو مجلس الإدارة ومشرف الفريق الأول.

وأكد المصدر أن الإعلان الرسمي عن الصفقة، سيكون نهاية الأسبوع الحالي.

وكشف أن ضم الحسين جاء بطلب مباشر من ماهر بحري، مدرب الفريق، الذي أوصى بضرورة التعاقد مع اللاعب، بعد تألقه مع الحرجلة في الموسم الماضي، حيث يعد من أفضل لاعبي خط الوسط بالدوري السوري.

وسبق للحسين اللعب لأهلي حلب، قبل موسمين، وقدم حينها أداء لافتا، ومن المتوقع أن يحظى إعلان عودته بترحيب كبير من أنصار النادي.