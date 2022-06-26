ناشئات السلة لنصف نهائي بطولة آسيا

تأهل منتخبنا الوطني للناشئات تحت ١٦ سنة لكرة السلة للدور نصف النهائي من بطولة آسيا المستوى الثاني (B) بعد فوزه اليوم على منتخب إندونيسيا بصعوبة وبفارق نقطة واحدة (٧٥-٧٤) جاءت في أخر ثانيتين من المباراة التي استضافتها صالة الامير حمزة في العاصمة الأردنية عمان.

المباراة حبست فيها لاعبات منتخبنا الأنفاس خاصة بعدما تأخرهن بفارق وصل في بعض مراحل المباراة لأكثر من ١٤ نقطة، لكن العزيمة والإصرار والروح العالية التي ابدتها لاعبات الفريق والقراءة الصحيحة لمدرب المنتخب أشرف دركزلي منحت منتخبنا الفوز والتأهل للدور نصف النهائي.

سلة الفوز جاءت بعد هجمة منسقة، حيث تمكن منتخبنا من سرقة الكرة وكسب فاول وكان الفارق لصالح إندونيسيا بنقطتين في أخر خمس ثواني، تمكن منتخبنا من تسجيل رمية واحدة فقط، ثم الحصول على الريباوند لمرتين وتسجيل السلة الحاسمة.

وبعيداً عن الفوز المثير لابد من الإشارة إلى الروح القتالية العالية لدى اللاعبات الصغيرات اللواتي أظهرن أنه يمكننا أن نفعل شي من لاشيء، وهو مايجعلنا متفائلين بقوة بمستقبل جيد للسلة الأنثوية، على أمل الاستمرار بهذا المنتخب ليكون رديف حقيقي لمنتخبنا الأول الذي سبق وأن نال العام الماضي وصافة بطولة غرب آسيا.

البعث ميديا- عماد درويش