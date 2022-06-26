22 ألف طالب وطالبة توجهوا إلى امتحاناتهم الجامعية بحماة

نحو 22 ألف طالب وطالبة توجهوا اليوم لتقديم امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2022.

الدكتور عبد الرزاق سالم، رئيس جامعة حماة، أوضح أن الجامعة أنجزت كافة الاستعدادات اللازمة لإقامة امتحان الدورة الفصلية الثانية، حيث عقد اجتماع قبيل العملية الامتحانية لجميع كوادر الجامعة العاملين والمكلفين بالمراقبة الامتحانية فضلاً على تأمين اللوازم اللوجستية لإتمام العملية الامتحانية من أوراق ومصنفات وأحبار للطابعات، وكذلك تخصيص قاعات لطباعة الأسئلة بإشراف لجان مختصة.

وأشار الدكتور بأنه تم الإيعاز لجميع مراكز الامتحان بموافاة رئاسة الجامعة بتقرير مفصل وفق النموذج المعتمد عن سير العملية الامتحانية يومياً، متضمناً أسماء المراقبين المتغيبين وأسباب تغيبهم والمخالفات الامتحانية، وذلك قبل نهاية الدوام الرسمي، مع التأكيد على ضرورة كتابة ضبط الغش والشغب داخل القاعة الامتحانية واستكمال كامل الإجراءات في الكلية قبل إرسالها إلى رئاسة الجامعة، وفيما يتعلق بالأسئلة الامتحانية، تم التأكيد على أن تكون أسئلة واضحة ومقروءة بشكل جيد وشاملة لكامل المنهاج، وأن تناسب كافة مستويات الطلاب، ويجب أن يتم وضعها في ظرف مختوم وتسليمها إلى عميد الكلية أو مدير المعهد أو شعبة الامتحانات مع سلم التصحيح الموقع أصولاً.

حماة – حسان المحمد