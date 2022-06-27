أسعار الذهب ترتفع عالميا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسط أنباء عن اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعادن من روسيا رسميا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وبحسب رويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 5ر0 بالمئة إلى 58ر1835 دولاراً للأوقية.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 3ر0 بالمئة إلى 30ر1836 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2ر1 بالمئة إلى 36ر21 دولارا للأونصة، بينما زاد البلاتين 5ر0 بالمئة إلى 00ر912 دولاراً، كما زاد البلاديوم 6ر0 بالمئة إلى 65ر1886 دولاراً.