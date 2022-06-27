الجعفري يؤكد أهمية دور المغتربين في توضيح الصورة الحقيقية للحرب على سورية

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري أهمية دور المغتربين في توضيح الصورة الحقيقية للحرب على سورية في المجتمعات التي يعيشون فيها بكل الطرق المتاحة.

وشدد الجعفري خلال استقباله وفداً من المغتربين أمس على ضرورة تنظيم عمل المغتربين في جمعيات أو روابط اغترابية توحد جهودهم وتوصل صوتهم إلى سلطات بلدان الاغتراب التي يعيشون فيها.

وشرح الجعفري للوفد الآثار السلبية للإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب اللاشرعية المفروضة على سورية ولاسيما على العمل القنصلي في السفارات كإغلاق بعض السفارات السورية والقنصليات الفخرية في العديد من البلدان وإغلاق الحسابات المصرفية لبعض السفارات السورية في الخارج.

واستمع الجعفري إلى صعوبات العمل القنصلي التي يعانيها المغتربون السوريون في إنجاز المعاملات القنصلية في السفارات والقنصليات السورية في الخارج والحلول المقترحة.

حضر اللقاء مدير الإدارة القنصلية الدكتور زياد زهرالدين ومدير مكتب نائب الوزير الدكتور يامن يسوف ومن مكتب نائب الوزير الدكتور نزار كبيبو.