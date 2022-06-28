بوليانسكي: روسيا لن تعترف بأي محاولات إسرائيلية لفرض السيطرة على الجولان السوري المحتل

جدد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، موقف روسيا الرافض لأي مساع إسرائيلية للاستيلاء على الجولان السوري المحتل، مؤكداً أن الجولان أرض سورية.

وفي كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس، أوضح بوليانسكي أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخطط، بحلول عام 2026، لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل والضفة الغربية، وذكر أن روسيا الاتحادية لا تعترف بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوري.

ولفت بوليانسكي إلى أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، وآخرها استهداف مطار دمشق الدولي، وكذلك جرائم وانتهاكات الكيان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتم بموافقة الولايات المتحدة، وشدد على أن هذه الإجراءات غير القانونية من جانب واحد يتم اتخاذها بموافقة صامتة من واشنطن.