خارجية دونيتسك: العلاقات مع  سورية تتطور بشكل كبير

أكدت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، تنامي العلاقات بين سورية والجمهورية بشكل ملحوظ في العديد من المجالات.

نيكونوروفا صرحت، في مقابلة مع قناة “روسيا24″، بأن العلاقات مع سورية تتطور وتنمو بشكل نشط للغاية، والبلدان يتعاونان في العديد من المجالات، بينها التعليم والطب والعلوم، فضلاً عن تطور العلاقات السياسية بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن وفداً مشتركاً من روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية، برئاسة النائب ديمتري سابلين رئيس الجانب الروسي في لجنة الصداقة البرلمانية السورية الروسية، ووزيرة خارجية دونيتسك، زار سورية في الـ 16 من الشهر الجاري، حيث أكد أعضاء الوفد رغبتهم بتوثيق العلاقات مع سورية في المجالات كافة ورفع مستواها.