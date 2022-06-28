سماعة جديدة من هواواي بثلاثة ميكروفونات كاتمة للضجيج

أصدرت “هواوي” سماعتها الجديدة التي أطلقت عليه أسم “فريبودس برو تو” الرائدة في جيلها الثاني التي تتميز بنظام الصوت المزدوج عالي الوضوح فيها العالم الذي يجعلها الأكثر مبيعاً.

وبحسب موقع “ذا فيرج” المتخصص بالتكنولوجيا تأتي السماعات بثلاثة ميكروفونات لكتم الضجيج بعد أن قامت بتخفيضه مقارنة بالجيل الأول من السماعات حيث تدعم السماعات أكبر مدى تردد يمتد من 14 هيرتزا إلى 48 ك هيرتز .

وخفضت سماعات الجيل السابق مستوى الغاء الضجيج النشط بمعدل يصل الى 40 ديسيبل بينما خفضته السماعات الجديدة الآن بما يصل الى 47 ديسبيل وقد نجحت الشركة في تحقيق ذلك من خلال مصفوفة ثلاثية الميكروفونات علما انها كانت في الجيل السابق مصفوفة ثنائية الميكروفونات.

ولم تصرح هواوي عن سعة البطارية الا انها أكدت انها ستعمل لمدة 30 ساعة ومدة تشغيل السماعات خلال فترة شحن واحدة تصل لأربع ساعات .