أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن سلطات كييف تستعد لتفجير محطة الطاقة الحرارية في كريفوروجسكي لاتهام القوات الروسية بخلق أزمة طاقة وأزمة إنسانية.

ميزينتسيف صرح، بحسب ما نقلت وكالة نوفوستي، بأنه تم التأكد، بالدليل القاطع، أن نظام كييف أعد استفزازاً آخر من أجل اتهام القوات الروسية بتدمير أهم عناصر دعم الحياة في أوكرانيا وخلق أزمة طاقة وأزمة إنسانية.

ولفت إلى نشر كييف لقواتها في محطة الطاقة الحرارية كريفوروجسكي، حيث نفذت قصفاً ممنهجاً للمناطق الشمالية من خيرسون، مستفزةً القوات الروسية من أجل الرد على مصادر إطلاق النار.

وأشار إلى احتمال أن يقوم النازيون الأوكرانيون بأنفسهم بتفجير محطة الطاقة الحرارية هذه، بعد أن فشلوا في استفزاز القوات المسلحة الروسية لضربها، ليقدموا بذلك إلى المجتمع الدولي أدلة مزيفة لاتهام روسيا بارتكاب هذا الفعل .

كما نوه إلى أنه في حالة حدوث هذا السيناريو وتدمير محطة الطاقة الحرارية فإن سكان معظم المناطق الوسطى في أوكرانيا ومئات المرافق الحيوية ستبقى بدون كهرباء.