افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمهرجان المونودراما بعرض الجلجلة

انطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان المونودراما المسرحي على خشبة مسرح قصر الثقافة بحماة، بحضور الرفيق المهندس محمد أشرف باشوري، أمين فرع الحزب بحماة، والسيد المهندس محمد طارق كريشاتي محافظ حماة، واللواء تركي السعيد قائد شرطة حماة..

مدير الثقافة والمسرح القومي بحماة، سامي طه، قال: يشكل مهرجان المونودراما المسرحي الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقا ومديرية الثقافة بحماة فرصة كبيرة لاستقطاب التجارب الفنية في هذا المجال، ويتيح لجمهور المسرح الحموي الاطلاع على العروض المتفوقة، و قد حرصت مديرية الثقافة بحماة على استقطاب عروض متفوقة وكبار الفنانين المسرحيين..

تميز الافتتاح الذي قدّمه الفنان الكبير زيناتي قدسية من خلال العرض المونودرامي (الجلجلة) بمقولة فكرية تتعلق بالانتماء للوطن ومقاومة التحديات والمغريات وصولاً إلى انتصار الحق والخير بإسقاط مدهش لحياة وقيامة السيد المسيح، هذا وشهد العرض حضوراً كبيراً من الفنانين والأدباء والمواطنين..

حماة- معالي الخالد