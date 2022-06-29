الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف من الركود

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم وسط مخاوف من الركود العالمي.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 7ر0 بالمئة ليضع حدا إلى زيادة استمرت ثلاثة أيام بعد جلسة تداول عصيبة في وول ستريت أمس على خلفية بيانات قاتمة لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.

وقاد المؤشر داكس الألماني الانخفاض بين المؤشرات الأخرى في المنطقة إذ تراجع بنسبة 9ر0 بالمئة قبل القراءة الأولية للتضخم الألماني المتوقع صدورها.

وارتفع سهم إتش اند إم 7ر0 بالمئة بعد أن أعلنت ثاني أكبر سلسلة للأزياء في العالم عن نمو فاق التوقعات بنسبة 33 بالمئة في الأرباح ربع السنوية.