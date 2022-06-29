حطين يضم “عكيل” و”جنيد”.. والعزام يفسخ عقده

بعد ساعات من الإعلان عن فسخ عقد المدرب أحمد عزام مع فريق حطين، أعلنت إدارة النادي تعاقدها رسمياً مع اللاعب مصطفى جنيد لتقطع الطريق على عدة أندية كانت تحاول كسب ود الجنيد الذي أنهى مرحلة الرعاية في حطين مع نهاية الموسم الماضي والذي نجح فيه جنيد بقيادة فريقه حطين للبقاء في الدوري الممتاز بعد تألقه وتسجيله خمسة أهداف في مرحلة الإياب.

وكانت إدارة حطين قد استعادت خدمات لاعبها أيمن عكيل والذي كان يلعب للوحدة وأعلنت عن إتمام الصفقة منتصف ليل أمس الأول وبدعم من بعض محبي النادي وداعميه ليشكل التوقيع مع جنيد وعكيل إضافة قوية لهجوم ووسط حطين هذا الموسم لما يتمتع به اللاعبان من مهارات فنية متميزة دفعت عدة أندية للتواصل معهما، لكن الكلمة الفصل كانت لناديهما الأم.

وقبل أيام جددت إدارة حطين لكل من اللاعبين حسن أبو كف ومروان زيدان في إطار سعيها لاستقطاب اللاعبين من أبناء النادي لتضرب بهذا عصفورين بحجر واحد حيث تعطي الفرصة لهم للعب واكتساب الخبرة، وتوفر المال على خزينتها.

وبالعودة إلى استقالة الكابتن أحمد عزام وابتعاده بعد أيام من توقيعه مع حطين، كشف الكابتن بشار حسن، عضو إدارة نادي حطين، مسؤول الألعاب الجماعية، عن الأسباب التي دفعت العزام إلى الاستقالة قائلاً: طلب الكابتن أحمد التعاقد مع جهاز فني مساعد له، وكإدارة كان لنا رأي وهو الاستعانة بكوادر من أبناء النادي تماشياً مع واقعنا المادي وللتخفيف من الأعباء المادية على النادي، كما أننا نسعى لتطوير كوادرنا بالعمل كمساعدين للمدربين الذين نتعاقد معهم، وأضاف حسن: طلب المدرب التعاقد مع عدد من اللاعبين، وهذا من صلب عمله ولم نعترض على هذا بل طلبنا منه مهلة ما بين ٢٤ إلى ٤٨ ساعة للوقوف على مستويات اللاعبين قبل التوقيع معهم.

ووجه الحسن الشكر للكابتن أحمد عزام، وتمنى له التوفيق، وأكد أن الإدارة تعمل حالياً للتعاقد مع مدرب يقود الفريق في المرحلة القادمة.

اللاذقية- خالد جطل