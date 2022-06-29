رئيس اتحاد الناشرين السوريين.. التفسير الجامع أغنى المكتبة العربية برؤية شاملة للقرآن الكريم

تحدث رئيس إتحاد الناشرين السوريين هيثم حافظ عن حضور التفسير الجامع في معارض الكتاب العربية، مبيناً أنه أغنى المكتبة العربية برؤية شاملة للقرآن الكريم من جهة الشرح وإيضاح المبهم وهو بذلك يعد مرجعاً موثوقاً لطلاب العلم والمعرفة وقد أجمع علماء الفقه والشريعة وأولو الرأي على صوابية وصحة المعلومات التي أوردها المفسِّر سواء في الفقه أو البلاغة أو النحو وسلامة المناهل وحسن الربط بين الموارد المتفق عليها بالإجماع.

وتابع رئيس اتحاد الناشرين السوريين: يتميز التفسير الجامع بميزات عديدة منها:

-إنزال النص على الواقع.

-مواجهة التطرف والتكفير.

-ربط الشعائر الدينية بالمقاصد.

-الاعتماد على السيرة النبوية المطهرة.

وتابع حافظ الأجزاء التي تمت طباعتها من التفسير الجامع خمسة عشر جزءا ونظراً لحاجة المجتمع وإلحاح القائمين على دورات تحفيظ القرآن في سورية والوطن العربي تمت أيضاً طباعة جزء عم وقد حقق هذا الجزء حضوراً كبيراً في المعارض العربية والمحلية وأيضاً في دورات تحفيظ القرآن في سورية والوطن العربي وقريباً جداً سيصدر جزء تبارك إن شاء الله، وجزء قد سمع قيد الإعداد وسينتهي الشيخ المفسر منه قريباً.