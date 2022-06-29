ريف القامشلي.. عناصر من الجيش يعترضون رتل آليات عسكرية للاحتلال الأمريكي

اعترض عناصر من الجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي في ريف منطقة القامشلي وأجبروه على التراجع والعودة من حيث أتى.

وذكرت سانا أن “عناصر إحدى النقاط التابعة للجيش العربي السوري اعترضوا رتلاً عسكرياً لقوات الاحتلال الأمريكي في منطقة تل سطيح الشرقي في ريف القامشلي الشرقي وأجبروه على العودة من حيث أتى”.

ومنذ إقامة قوات الاحتلال قواعدها اللاشرعية على الأراضي السورية تصدى أهالي عدد من القرى بريف الحسكة بمؤازرة عناصر الجيش العربي السوري للعديد من أرتال الاحتلال أثناء محاولتها التحرك بين القرى والبلدات بالقرب من مناطق انتشارها وأجبروها على المغادرة.

والعودة من حيت أتت بعد رشقها بالحجارة ووسط هتافات تؤكد رفضهم لوجود قوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية.