سورية تقرر الاعتراف باستقلال وسيادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين

أعلنت سورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين بتصريح لـ سانا اليوم: إنه تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في كل المجالات فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف المصدر: إنه سيجري التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة.