سورية تنهي مشوارها في غرب آسيا للناشئين

خسر منتخب سورية للناشئين بكرة القدم أمام نظيره الأردني اليوم بهدف لهدفين في مباراتهما ضمن الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا المقامة في الأردن.

وكان منتخبنا تأهل الى نصف النهائي بتصدره مجموعته بالدور الأول برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات حيث فاز على منتخب لبنان بهدف مقابل لا شيء بعد أن افتتح البطولة بالفوز على منتخب فلسطين بهدفين لهدف قبل أن يختتم هذا الدور بالفوز على منتخب الكويت 5-0.

يشار الى أن المباراة النهائية للبطولة ستجمع منتخب الأردن بعد غد مع منتخب لبنان الذي تأهل في وقت سابق اليوم بفوزه على نظيره العراقي بهدف دون رد ضمن الدور نصف النهائي.