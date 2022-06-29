منسق أنشطة الأمم المتحدة في سورية: 94% من محتجزي مخيم الهول نساء وأطفال

أعلن المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية، عمران رضا، أن 94% من المحتجزين في مخيم الهول، الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي، هم من النساء والأطفال، ويعانون من انعدام أمن متزايد ويعيشون حياة بلا مستقبل.

وفي تصريح نقلته وسائل إعلام، أشار رضا إلى أن المحتجزين في المخيم يعيشون في “مكان قاس جداً وغير آمن، حيث قتل، منذ كانون الثاني من العام الماضي، 106 أشخاص أغلبهم من النساء”، ولفت إلى أنه يوجد في المخيم نحو 27 ألف محتجز عراقي و18 إلى 19 ألف سوري ونحو 12 ألف شخص من دول أخرى.

وبين المنسق الأممي إلى أن الكثير من الدول الأخرى، التي عليها أن تقبل بعودة رعاياها، ترفض القيام بذلك، مؤكداً أن “الحل الوحيد هو إفراغ المخيم”.

ويعاني اللاجئون، الذين تحتجزهم ميليشيا “قسد” في مخيم الهول شرق الحسكة، من نقص حاد في مختلف مستلزمات الحياة، من غذاء ودواء وأمان، فضلاً عن استغلالهم بشكل متواصل من قبل الميليشيا كورقة في بازار السياسة ومساومة العديد من الدول لدعم أجنداتها الانفصالية.