موسكو: المناطق المدنية في أوكرانيا ليست أهدافاً لقواتنا

جددت وزارة الخارجية الروسية تأكيدها أن المناطق المدنية في أوكرانيا ليست أهدافاً لضربات القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أليكسي بولشوك مدير الإدارة الثانية لرابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية قوله اليوم “إن قواتنا إلى جانب قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تعمل بشكل منهجي على تنفيذ جميع المهام المحددة لتحرير دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التهديدات التي تنطلق من أراضيها لروسيا” مشدداً على أن المناطق المدنية والسكان المدنيين في أوكرانيا ليسوا أهدافاً للضربات أو الاستهداف.

وأشار بولشوك إلى أن ما تم استهدافه في كريمنشوك هو مستودعات أسلحة واردة من الغرب وليس مركزاً للتسوق.