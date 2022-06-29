نقابة أطباء حماة تضع جهاز “PCR” في الخدمة

كشف الدكتور عبد الرزاق السبع، رئيس فرع نقابة الأطباء بحماة، عن اعتماد المخبر المركزي التابع للنقابة لأخذ المسحات الخاصة بتحليل“PCR” الخاص بتشخيص فيروس كورونا للراغبين بالسفر إلى الخارج، بهدف تخفيف أعباء السفر عن المواطنين لإجراء المسحات وبأسعار مخفضة.

وأضاف أن المسحات تؤخذ للمسافرين خارج سورية وهي لجميع الأعمار، حيث يقدم المسافر جواز السفر، بحيث تصدر نتيجة التحليل خلال ساعتين فقط، وتكون صالحة للسفر مدة 48 ساعة من تاريخ تسليم النتيجة بتقرير طبي مختوم أو يتم إرسالها عبر برامج التواصل الاجتماعي من خلال “إيميل إلكتروني”..

ولفت إلى الإقبال الكبير من المراجعين لاجراء تلك المسحات، حيث يعمل فرع النقابة على التوسع بها لتشمل أكثر من 60 مراجعاً خلال اليوم، مؤكداً على ضرورة مراجعة المواطنين المخبر المركزي للنقابة لإجراء تلك المسحات وعدم تعرضهم لأي ابتزاز مادي داعياً للتوخي والحذر وعدم التجاوب مع أي شخص يطلب مبلغاً مادياً مقابل تسهيل الحصول على نتيجة اختبار الكشف عن الفيروس، والإبلاغ عن أي محاولة من هذا النوع.

وأضاف السبع بأن مخبر التحاليل الطبية ضمن النقابة وسع خدماته بعدد من الأجهزة المخبرية لتحليل هرمونات وشوارد وملقم عينات تمكن من الحصول على مردود جيد بإنتاج التحاليل وعدم التأخير في إصدار النتائج، مشيراً إلى أن المخبر متخصص بإجراء تحاليل نوعية كتحاليل DNA والفيروسات ونسب الأدوية في الدم ومعايرة الرصاص في الدم والتحاليل الهرمونية ذات التكلفة العالية وزرع الدم وغيرها، بحيث لا يحتاج المريض إرسال أي تحليل إلى دمشق، لاسيما وأن المخبر تتوفر فيه الكهرباء على مدار 24 ساعة.

حماة – حسان المحمد