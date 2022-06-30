افتتاح سوق العيد للتسوق في السويداء

السويداء- رفعت الديك

انطلقت في السويداء فعاليات مهرجان سوق العيد التسوق الذي تقيمه محافظة السويداء بالتعاون مع السورية للتجارة وغرفة تجارة وصناعة السويداء بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية في مجمع المزرعة بمدينة السويداء الذي يهدف إلى تقديم السلع بأسعار منخفضة.

وبين الرفيق فوزات شقير أمين فرع الحزب و محافظ السويداء نمير حبيب مخلوف أهمية المهرجان والذي يتم من خلاله تقديم كافة السلع المتواجدة في السوق بأسعار مخفضة والتي تتيح المجال للأهل بالحصول على حاجياتهم بأسعار معقولة قياساً بالسوق، كما أكدا على ضرورة أن يستمر التجار بهذا الهامش من الربح في محلاتهم خارج المهرجان للمساهمة في تخفيف العبء عن المستهلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة

مدير فرع السورية للتجارة ربيع غانم أوضح أن المؤسسة أمّنت كافة المواد المتواجدة في مستودعاتها ضمن مشاركتها في المعرض بأسعارها المنخفضة عن السوق بنسبة تصل إلى 20%

وأكّد رئيس غرفة التجارة والصناعة نبيه بكري أن الفعاليات المشاركة في المهرجان وضعت أسعارها لبعض المواد بهامش ربح قليل ومواد أخرى بسعر التكلفة كما وصل التخفيض في الملابس إلى حوالي 40%، مضيفاً أن هناك عدد من التجار على ساحة المحافظة يشاركون في المهرجان من محلاتهم

وضم المهرجان المواد الغذائية والمنظفات والملابس والأحذية والقرطاسية، إضافة إلى مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية بمصنوعات وأشغال يدوية وملابس

يذكر أن المهرجان تقيمه المحافظة بتنسيق مكتب التنمية ويستمر حتى يوم الخميس القادم

حضر الافتتاح مجلس المحافظة رسمي العيسمي وعضو المكتب التنفيذي باسل الشومري ورئيس مجلس المدينة سامر أبو سعده