التضخم في فرنسا يرتفع لمستويات قياسية جديدة

بينت إحصاءات رسمية أن معدل التضخم في فرنسا ارتفع لمستويات قياسية جديدة بشكل متسارع ما أضعف الزخم الاقتصادي.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (إنسي) قوله إن الزيادات الحادة في تكاليف الطاقة والغذاء قادت نمو أسعار المستهلكين إلى 6.5 بالمئة في حزيران الجاري مقارنة بـ 5.8 بالمئة خلال شهر أيار الماضي وسط تسارع التضخم الفرنسي لأعلى مستوى منذ إدخال العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

وبينت بلومبيرغ أن التضخم المتسارع زاد الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبنك المركزي الأوروبي لاتخاذ مزيد من الإجراءات لاحتواء الصدمة التي تتعرض لها الشركات والأسر خاصة بعد خسارة ماكرون الأغلبية البرلمانية في الانتخابات.

وتخطط حكومة ماكرون لتقديم ميزانية معدلة للعام الجاري خلال الأسبوع المقبل تشمل إضافة 25 مليار يورو لإطالة أمد الإجراءات الحالية وإضافة تدابير جديدة.