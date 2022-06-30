قوات لوغانسك تسيطر على مصفاة النفط في ليسيتشانسك

أعلن سفير جمهورية لوغانسك في موسكو روديون ميروشنيك أن قوات بلاده وبدعم من القوات الروسية سيطرت بالكامل على منطقة مصفاة النفط في ليسيتشانسك وقامت بتطهير مصنع منتجات المطاط في المدينة.

وقال ميروشنيك في قناته على موقع تلغرام: “تمكنت القوات المتحالفة من السيطرة بشكل كامل على كل أراضي مصفاة النفط في ليسيتشانسك التي تعتبر من أكبر المصافي بعدما استمرت الاشتباكات لعدة أيام في المنطقة الصناعية التابعة لهذه المؤسسة وتم طرد التشكيلات الأوكرانية بالكامل منها وهرب المسلحون تاركين ملاجئهم ومعداتهم”.

وأشار السفير إلى استمرار عملية تطهير باقي مناطق المدينة من فلول القوات الأوكرانية.