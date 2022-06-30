وفد حكومي يبدأ زيارة تفقدية إلى اللاذقية

تتابع الحكومة واقع الأضرار التي خلفتها العاصفة، وفي هذا السياق بدأ المهندس حسين عرنوس يرافقه وفد حكومي زيارة تفقدية على عدد من المشاريع الخدمية والتنموية منها محطة الرستين لتوليد الكهرباء ومحطة تصفية مياه الشرب في سد ١٦ تشرين.

حيث رافق المهندس عرنوس وزراء الإدارة المحلية و البيئة المهندس حسين مخلوف والسياحة المهندس محمد رامي مرتيني و الكهرباء المهندس غسان الزامل والزراعة الدكتور حسان قطنا و الموارد المائية المهندس تمام رعد، ويصحبه فيها أمين فرع اللاذقية للحزب المهندس هيثم اسماعيل ومحافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال.

وسيترأس المهندس عرنوس خلال الزيارة اجتماع عمل وكانت الجولات الوزارية بدأت أمس في محافظة اللاذقية للإطلاع على مواقع أضرار العاصفة.

اللاذقية – متابعة مروان حويجة