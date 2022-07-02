طلقة تنوير 82: نحو خطاب قومي جديد/ الذكرى الـ10 لرحيل ناجي علوش
صدر العدد الجديد من المجلة الثقافية للائحة القومي العربي – عدد 1 تموز 2022
محتويات العدد 82 من مجلة طلقة تنوير:
– على عتبة نظام متعدد الأقطاب/ بشار شخاترة
– ما بين الهجرة والتهميش: طاقات شبابية مهدورة في عصر ما بعد السلام/ كريمة الروبي
– في الخطاب القومي العربي للرئيس بشار الأسد/ إبراهيم حرشاوي
– بين الدولة الحديثة ونقادها/ إبراهيم علوش
– مقدمة في الرد على فرضيات “التوراة خرجت من جزيرة العرب”/ فارس سعادة
– الإمبريالية الأمريكية وحقوق الإنسان العربي (1991)/ ناجي علوش
– الصفحة الثقافية 1: مسلسل جزيرة غمام/ طالب جميل
– الصفحة الثقافية 2: عن الشاعر الفارس… ناجي علوش/ مريم نصرالله
– قصيدة العدد: بيروت التي تولد في العاصفة/ ناجي علوش
– رسم العدد: ثورة 23 يوليو وفلسطين
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