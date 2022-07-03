احتجاجا على تصريحات حول تدخل الناتو..مالي تستدعي سفير إسبانيا

استدعت حكومة مالي أمس سفير إسبانيا لديها احتجاجا على تصريحات لوزير الخارجية الإسباني حول تدخل لحلف شمال الاطلسي الناتو في البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير خارجية مالي عبد الله ديوب قوله خلال مقابلة مع تلفزيون مالي الرسمي الليلة الماضية “استدعينا سفير إسبانيا إلى وزارة الخارجية لإبلاغه احتجاجنا الشديد على هذه التصريحات”.

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز اعتبر أن فرضية تدخل الأطلسي في مالي غير مستبعدة.

وأضاف وزير خارجية مالي إن هذه التصريحات “غير مقبولة وغير ودية وخطرة لأنها تنطوي على ميل إلى التشجيع على شن عدوان ضد بلد سيد ومستقل”، لافتاً إلى أن بلاده طلبت من إسبانيا تفسيرات وتوضيحات لمواقف الحكومة الإسبانية.

وطالب وزير خارجية مالي نظيره الاسباني بأن يتذكر أن انعدام الأمن حاليا واتساع رقعة الإرهاب في منطقة الساحل الافريقي مرتبطان بتدخل حلف الأطلسي في ليبيا التي لا تزال تدفع ثمن تداعياته.