السفير سلوكا يؤكد بيلاروس بقيت وستبقى صديقة وفية لسورية والعلاقات تتطور باستمرار

أكد سفير جمهورية بيلاروس بدمشق يوري سلوكا أن علاقات الصداقة بين بلاده وسورية عميقة وتتطور باستمرار وأن أبواب التعاون الثنائي مفتوحة على مختلف الاتجاهات.

وفي حديث لـ سانا بمناسبة العيد الوطني لبلاده المصادف يوم تحرير بيلاروس من النازية في الثالث من تموز الجاري قال السفير سلوكا إن “جمهورية بيلاروس بقيت وستبقى صديقة وفية لسورية والصداقة الحقيقية تظهر وقت المحن، مضيفا “نتفهم الوضع الذي تمر به سورية منذ بداية الحرب عليها وحتى الآن وهذا منحنا دافعاً أكبر لتقديم كل المساعدة الممكنة لسورية لتجاوز هذه الظروف حيث يسعى البلدان لتعزيز سبل التعاون بينهما في جميع القطاعات إلا أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على كلا البلدين منعتنا من الوصول إلى المستوى المطلوب لحجم التبادل التجاري”.

وأوضح السفير سلوكا أن الآلية الموجودة بين البلدين هي اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني التي عقدت هذا العام دورتها الثامنة في بيلاروس حيث تم في نهاية الاجتماعات توقيع بروتوكول للتعاون في المجالات كافة مشيراً إلى أن الوزارات في البلدين تعمل على تنفيذ هذا البروتوكول بما فيها الجانب التعليمي.

وفي ختام حديثه أكد السفير على أن سورية وبيلاروس سيتجاوزان كل الصعاب وإنهما لن يسمحا للغرب بالتدخل بشؤونهما الداخلية أو طريقة عيشهما أو تنمية شعوبهما