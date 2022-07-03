السلطات الأسترالية تطالب سكان مدينة سدني بإخلائها

أصدرت السلطات الأسترالية اليوم أوامر بإخلاء الآلاف من السكان جنوب غرب سيدني أكبر مدن أستراليا جراء هطول أمطار غزيرة على الساحل الشرقي واحتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

ونقلت رويترز عن مكتب الأرصاد الجوية قوله: إن هطول الأمطار الغزيرة من المحتمل أن يؤدي إلى فيضانات وانهيارات أرضية على امتداد منطقة الساحل الشرقي إلى الشمال والجنوب من سيدني في ولاية نيو ساوث ويلز وسط توقعات باشتداد الهطل المطري خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحذرت خدمة الطوارىء في الولاية سكان منطقة سيدني الجنوبية من أن البقاء في المنطقة خطير وسط الظروف الجوية السائدة إذ يصعب تدخل فرق الإنقاذ فضلاً عن احتمال انقطاع التيار الكهربائي والمياه والخدمات الأساسية الأخرى.

من جهته بين وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس أن الحكومة الأسترالية زودت الولاية بمئة جندي ومروحيتين للمساعدة في أي عمليات إنقاذ.

وقالت هيئة إدارة المياه إن الأمطار الغزيرة تسببت بتسرب المياه من أحد السدود جنوب غرب سيدني الليلة الماضية وإن التسرب سيكون مشابهاً لتسرب كبير حدث في آذار عام 2021 في نفس السد.