حذاء لشحن الهواتف المحمولة!

فاز ريان المناعي شاب تونسي (20 عاماً) بالجائزة الأولى في “المسابقة الأورومتوسطية الكعب الكريستالي إبداعات 2022” في دورتها الثلاثين التي أقيمت الشهر الماضي، عن تصميمه حذاء ذكياً يسمح لمرتديه بشحن الهاتف المحمول.

وقال الشاب في لقاء مع إذاعة إكسبرس أف أم التونسية إن فكرة الحذاء تتلخص في تحويل الحركة الميكانيكية إلى طاقة، لتتولد الطاقة من المشي ثم تستخدم لشحن الأجهزة. ولا يقتصر الأمر على شحن الهواتف المحمولة، بل يمكن شحن الأجهزة المختلفة مثل الساعات الذكية واللوحات الرقمية.

وأشار في حديثه إلى أن فكرة تصميم الحذاء لم تأتِ من فراغ بل كانت مسبوقة ببحث واستبيان لضبط دقة التصميم، حيث لقيت فكرته في البداية رفضاً من قبل عدد من مختصين لم يؤمنوا بها عندما توجه إليهم، لكن الشاب اعتمد على شبكة الإنترنت من أجل اكتساب المزيد من المعلومات والمهارات لإتقان مشروعه، مدعوما من عائلته وأصدقائه.