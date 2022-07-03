ريف الرقة.. الاحتلال التركي يزيد حجم قواته في منطقة عين عيسى

أدخلت قوات الاحتلال التركي رتلاً من الآليات العسكرية والمدرعات والشاحنات إلى منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن “قوات الاحتلال التركي أدخلت عدداً من الآليات العسكرية والمدرعات والشاحنات المحملة بالمواد اللوجستية والذخائر والمعدات إلى منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي لتعزيز نقاط احتلالها ودعم المجموعات الإرهابية التي ترتبط بها وتشارك في تنفيذ مخطط النظام التركي التوسعي العدواني في المناطق الشمالية لسورية”.