ميزينتسيف: قوات كييف قصفت المدنيين بمدينة سلوفيانسك لاتهام روسيا

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا ميخائيل ميزينتسيف أن نازيي قوات كييف يستهدفون المناطق السكنية بمدينة سلوفيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية لإلقاء المسؤولية على الجيش الروسي .

ونقل موقع روسيا اليوم عن ميزينتسيف قوله أمس: “إن القوات الأوكرانية قصفت المدنيين في مدينة سلوفيانسك 30 الشهر الماضي انطلاقاً من مصنع الأعلاف في المدينة بهدف اتهام القوات الروسية بقتل المدنيين” لافتاً إلى أن القصف أسفر عن مقتل مدني وإصابة نحو عشرة آخرين.

وأشار إلى أنه بعد دقائق قليلة من العملية وصل مراسلون إعلاميون أوكرانيون إلى المكان والتقطوا الصور وسجلوا الفيديوهات لآثار الضربات العشوائية الروسية المزعومة على المدنيين .

وأكد أن هذا الوصول السريع للصحفيين الأوكرانيين الذين كانوا على مقربة من المكان يدل على سيناريو معد مسبقا” لهذا الاستفزاز الخبيث.