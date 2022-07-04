التنمية الإدارية تعلن أسماء الناجحين والمقبولين للتعيين أو التعاقد من الفئة الرابعة في المسابقة المركزية

أصدرت وزارة التنمية الإدارية القرار رقم 614 المتضمن أسماء الناجحين والمقبولين للتعيين أو التعاقد من الفئة الرابعة وممن حققوا الدرجة الأعلى في المحصلة النهائية لمراكز العمل المتقدمين على أساسها.

وأشارت الوزارة عبر موقعها الرسمي على قناتها تلغرام إلى أنه بموجب القرار يتعين على المقبولين استكمال أوراقهم الثبوتية لدى الجهة العامة التي قبلوا فيها للتعيين أو التعاقد خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.