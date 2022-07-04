السفير حداد: الغرب والنظام التركي نقلا إرهابيي “داعش والنصرة” من إدلب إلى أوكرانيا

أكد سفير سورية لدى روسيا الاتحادية الدكتور رياض حداد أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة وبالتعاون مع النظام التركي ينقل إرهابيي تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” إلى أوكرانيا.

وقال حداد في تصريح لوكالة تاس الروسية :لا نتفاجأ من نقل الولايات المتحدة والغرب وتركيا مسلحين من التنظيمين الإرهابيين “داعش” و”جبهة النصرة” من إدلب إلى أوكرانيا لأن هذه الجماعات وعلى الرغم من اختلاف أسمائها إلا أنها أدوات يستخدمها الغرب ضد الشعوب المسالمة، مضيفا بهذه الطريقة ستتحول أوكرانيا إلى مركز لتجميع الإرهابيين والمرتزقة مؤكداً ان ذلك سيكون له عواقب سلبية على الأمن في العالم.