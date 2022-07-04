مباريات قوية لسيدات فيروزة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم

تنتظر سيدات نادي فيروزة، بطلات دوري كرة القدم، مشاركة قوية ومهمة في النصف الثاني من الشهر الجاري، في بطولة أندية غرب آسيا الثانية لكرة القدم التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان بالفترة ما بين 14-22 من شهر تموز الجاري.

مديرة العلاقات العامة للنادي مايا حاج إبراهيم، كشفت لـ”البعث ميديا” أن اتحاد غرب آسيا أعلن أمس الأول عن جدول المباريات التي يشارك فيها، إضافة لنادينا، كل من أندية نفط الشمال العراقي والصفاء اللبناني والأرثوذكسي الأردني وأبو ظبي الإماراتي، حيث ستلعب الأندية فيما بينها بنظام الدوري من مرحلة واحدة، والفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط في جميع مباريات المجموعة سيتوج باللقب.

وأضافت حاج إبراهيم: النادي سيستهل مبارياته في المشاركة الأولى له يوم 14 الشهر الجاري بلقاء الصفاء اللبناني، ثم يلعب يوم 16 منه مع أبو ظبي الإماراتي، وفي 18 منه يلاقي الأرثوذكسي الأردني صاحب الضيافة، ويختتم مشاركته بلقاء نفط الشمال العراقي في 20 منه.

وبينت إبراهيم أن الفريق يقيم حالياً معسكراً في حمص بإشراف المدرب طاهر بكار وفق حصتين صباحية ومسائية، وسيقيم النادي معسكراً في دمشق قبل التوجه للأردن للمشاركة بالبطولة التي ستقام كافة مبارياتها على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب في العاصمة عمّان.

ونوهت إبراهيم إلى أن المباراة الأولى هي الأصعب كون الفريق اللبناني من المرشحين بقوة للفوز باللقب، رغم ذلك هناك سعي لتقديم أداء مشرف يليق بسمعة الكرة الأنثوية السورية، فالفوز أو التعادل فيها بأول مشاركة يمنح الفريق دفعاً قوياً للمباريات التالية.

يشار إلى أن اتحاد غرب آسيا قام عام 2018 باستحداث أول بطولة لأندية السيدات على مستوى الإقليم والقارة على حد سواء، ليستضيف بعد ذلك الاتحاد الأردني النسخة الأولى منها في تشرين الأول عام 2019 بمشاركة خمسة أندية هي: شباب الأردن الأردني الذي فاز باللقب ونجوم الرياضة اللبناني (الوصيف) وأبو ظبي الإماراتي الذي حل ثالثاً على الترتيب العام، والرفاع البحريني والأرثوذكسي الأردني.

عماد درويش