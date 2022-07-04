“مغذيات جديدة” تضاف لرغيف الخبز

أكدت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “روزالي سعدو” أن من ضمن خطط الوزارة لتحسين منتج الخبز سيتم إدخال مغذيات دقيقة ترفع القيمة الغذائية وتحسن الواقع الغذائي المبني على أسس ركيزة من حبة القمح التي تشكل العنصر الأساسي على المائدة السورية.

وأوضحت سعدو للـ “البعث ميديا” “أن المشروع الجديد من المتوقع أن يتم تطبيقه قريباً بعد إنجاز كافة الدراسات الضرورية، وذلك بالتعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية، والمنظمات الدولية والإنسانية التي أدرجت مشروع “المغذيات الدقيقة” ضمن خطتها الاستراتيجية للعام الجاري.

وتأتي هذه المغذيات الدقيقة لتكون إضافات للأملاح والفيتامينات والحديد وغيرها التي ستتم إضافتها للخبز التمويني ليصبح وجبة غذائية متكاملة، وسيتم إضافة الأكثر فائدة وأهمية لحاجة الجسم كي يتم تدعيم مادة الخبز به.

وأشارت سعدو إلى أن كلفة المشروع تقدر بالمليارات، والهدف منها تحسين سوية الغذاء وتعزيز الصحة الجسدية والذهنية للمواطنين في إطار المعايير العالمية، من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية من المغذيات الضرورية التي قلما تتواجد في الغذاء السوري ورغم حاجة الجسم لها.

وتعمل مديرية التخطيط والتعاون الدولي على تحسين جودة الخبز، وذلك من خلال العمل على تطوير المخابز وتأمين المستلزمات الضرورية والعصرية لعملها، والتأكد من تأمين المدخلات الجيدة والصحية لصناعة الرغيف، وضمان جودته.

ويعتبر موضوع الخبز قضية يومية من القضايا الحياتية البالغة الأهمية لدى الشارع السوري بفعل المنغصات التي رافقت إنتاج هذه المادة الأساسية ونقصها في بعض المراحل، بفعل تعمد الإضرار بها ومنع وصولها إلى البلاد على أيدي الاحتلال الأمريكي وميلشياته التي تحتل المناطق المنتجة لمادة القمح، فيما عدا تدمير الأفران والبنى التحتية الخاصة بها مثل المطاحن والصوامع على أيدي العناصر الإرهابية خلال سنوات الحرب على سورية.

دمشق- آثار الجوابرة