تطهير أكثر من3.7 آلاف هكتار من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

طهّرت القوات الهندسية الروسية أكثر من3.7 آلاف هكتار من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من الألغام.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله في بيان اليوم: إن وحدات إزالة الألغام التابعة للقوات الروسية ووزارة الطوارئ الروسية تقوم بمهام تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من المواد المتفجرة وتم فحص حوالي 3725.93 هكتاراً من الأراضي.

وأضاف ميزينتسيف أنه تم فحص 35 مبنى وجسرين وحوالي 10 كيلومترات من الطرق وتم العثور على أكثر من 46 ألف قطعة متفجرة وإبطال مفعولها.