تنفيذية جديدة لرياضة حمص

صدر قرار بتشكيل اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بحمص بعد إقالة رئيس التنفيذية السابق، لأسباب تتعلق بالإخفاقات المتتالية التي مرت بها الرياضة الحمصية ومنشآتها الرياضية..

جاءت اللجنة الجديدة متوازنة، وترأسها الرفيق محمد حربا، الذي يعتبر من الكوادر الحمصية الخبيرة برياضة حمص، وكان فيما مضى رئيساً لنادي الكرامة، ومن ثم رئيساً للتنفيذية، ومن ثم انتخب عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام منذ عدة سنوات، وها هو اليوم يعود للتنفيذية ليقود رياضة حمص بأصعب أيامها.

كما ضمت اللجنة الجديدة ثلاثة من اللجنة السابقة وهم طلال الجاسر وعقيل الفاحلي وبتول الناصر، إضافة لجورج ضومط الذي كان له تجربة سابقة في التنفيذية، ودخلها لأول مرة الحكم الدولي صفوان عثمان وعمار الفرا.

وينتطر هذه اللجنة الكثير من العمل في ظل عدم جاهزية ملعبي كرة القدم في المحافظة، ومتابعة أمورها مع المتعهد، وخاصة ملعب خالد بن الوليد الذي أزيلت معظم مدرجاته بقرار من رئيس التنفيذية السابق، فهل سيعيد حربا لرياضة حمص هيبتها التي سفحت في غياهب العلاقات والمصالح الشخصية التي أضرت بها كثيراً.

حمص _ نزار جمول