ريف القامشلي.. مظاهرات احتجاجية على انتهاكات وجرائم ميليشيا “قسد”

خرجت في منطقة رميلان بريف مدينة القامشلي مظاهرات شعبية تنديداً بانتهاكات ميليشيا “قسد” رفع خلالها المتظاهرون لافتات تندد بممارساتها القمعية وتضييقها على المواطنين.

وقالت مصادر أهلية: إن احتجاجات خرجت اليوم في قرى اليوسفية والجنيدية التابعة لمنطقة رميلان بريف القامشلي الشمالي الشرقي ضد ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي تطالب بطرد مسلحيها من المنطقة ووضع حد لممارساتها ولمصادرتها أرزاق الأهالي وممتلكاتهم وسرقة النفط وتهريبه والتوقف عن اختطاف الشبان لإجبارهم على القتال في صفوفها.

وذكرت المصادر أن المحتجين قطعوا الطرق الرئيسة بالإطارات المشتعلة والحجارة ورددوا هتافات منددة بميليشيا “قسد” التي استقدمت تعزيزات إلى المنطقة من أجل قمع وتفريق المتظاهرين.