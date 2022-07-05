وزير التعليم العالي يلتقي صاحبة مبادرة “دعم الشباب المتميز في الإعلام”

التقى د. بسام إبراهيم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإعلامية الدكتورة أمل ملحم، التي أطلقت مبادرة “دعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام” عبر شركتها A.M Media، والتي استهدفت بنسختها الأولى الطلاب المتفوقين من كلية الإعلام بجامعة دمشق بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى تشجيع الإبداع لدى الإعلاميين الشباب وزيادة خبرتهم وإطلاعهم على المدارس الإعلامية الأخرى.

وأكد د. إبراهيم خلال اللقاء على أهمية الإعلام الوطني ودوره في المجتمع، مشيراً إلى أنه حقق إنجازات مهمة على كافة الأصعدة وخصوصاً خلال سنين الحرب حيث كان رديفاً لبواسل الجيش العربي السوري.

وأعرب الدكتور إبراهيم عن تقديره للدكتورة ملحم ودورها البنّاء في التحضير لدورة تدريبية استضافت من خلالها الطلاب الأوائل من جامعة دمشق في دولة الإمارات لمدة ٥ أيام، حيث اطلعوا على عدد من التجارب الناجحة لعدد من الوسائل الإعلامية في دولة الإمارت، مبدياً ترحيبه في تقديم الدعم للمبادرات التي تهدف لتطوير المحتوى الإعلامي على الصعيد العلمي والمهني.

من جانبها الدكتورة أمل ملحم وصفت الشباب السوري بالطموح والمتميز معربة عن استعدادها للمزيد من العمل للقيام بدورات تأهيلية وتدريبية لتبادل الأفكار والآراء في المواضيع الإعلامية بالتعاون مع كلية الإعلام في جامعة دمشق.

واستمع الوزير إبراهيم لآراء الطلاب ومقترحاتهم لتطوير العمل وتأمين المتطلبات الأساسية لنجاح كلية الإعلام والقيام بدورها في عملية التأهيل العلمي وتأمين الكوادر الإعلامية الوطنية، مؤكدين أن المبادرة هي بمثابة فرصة ثمينة لهم للاطلاع على العمل الإعلامي الآخر.