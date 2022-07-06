انضمام سورية لهيئة المرأة العربية.. والموسى ممثل لسورية في اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الامناء

لطالما كانت المرأة السورية حاضرة في كافة ميادين العمل، قادرة متمكنة من لعب الدور الوطني المطلوب منها كشريك في بناء الوطن، ولأن للحضور السوري أهميته في ميادين العمل العربي، فقد اعلنت هيئة المرأة العربية عن انضمام سورية بصورة رسمية الى عضوية الجمعية العمومية لهيئة المرأة العربية.

وقال المكتب الاعلامي بهيئة المرأة العربية في تصريح صحفي بان انضمام الجمهورية العربية السورية الى عضوية هيئة المرأة العربية تكون البلد العربي العضو التاسع عشر من مجموع عدد الاعضاء في الهيئة.

واضاف المكتب الاعلامي بان الجهات الحكومية العليا في سورية قد اختارت الشخصية الاكاديمية والقيادية البارزة الدكتورة فيروز الموسى لتمثل سورية في اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الامناء، وسوف يسهم تواجد الموسى في عضوية الهيئة في دعم انخراط المرأة السورية في برامج ومشاريع تنموية من شانها التخفيف من معاناة المرأة في هذا البلد العربي والذي تعرض لظروف استثنائية القت بتداعياتها على المرأة والاسرة.

ومن الجدير بالذكر ان هيئة المرأة العربية باتت الاطار التنظيمي العربي الجامع والوحيد للمنظمات والاتحادات والجمعيات النسائية غير الحكومية في الوطن العربي وتقوم بتنسيق وتقديم مبادرات ومشاريع تنموية لصالح المرأة والعمل على تعزيز مشاركتها في هيئات صنع القرار وابراز وجهها المشرق في جميع المحافل الاقليمية والدولية وترتبط بشراكات فاعلة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بقضايا المرأة وتنمية مساهمتها في سوق العمل كما ان هيئة المرأة العربية تنفذ مشاريع صحية وعلمية وانسانية ومراكز تدريب في عدد من البلدان الاقل نموا في العالم.