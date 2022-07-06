تحذيرات من فقدان السيطرة على جدري القردة في أمريكا

حذر خبراء طبيون من أن الولايات المتحدة معرضة لخطر فقدان السيطرة على تفشي جدري القرود بسبب الاستجابة الحكومية البطيئة.

ونقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية عن خبراء مختصين في مجال الأمراض المعدية بالولايات المتحدة قولهم إن “استجابة الإدارة الأمريكية لتفشي المرض كانت بطيئة للغاية والأمر يحاكي أسوأ مراحل الأيام الأولى لوباء فيروس كورونا” مبينين أن الاستجابة الفاشلة لكورونا تضمنت اختبارات محدودة للغاية وتباطؤاً في طرح اللقاحات ما أدى إلى انتشار المرض دون السيطرة عليه.

وفي أوروبا أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلق عميق إزاء أعداد الإصابة المتزايدة بجدري القرود داعية إلى تحرك عاجل ومنسق لمواجهة المرض الذي تظهر أعراضه على هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات والتهاب حلق إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه وباطن القدمين والأعضاء التناسلية وغيرها من أجزاء الجسم.