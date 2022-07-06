موسكو: أسلحة ومرتزقة الغرب بأوكرانيا ستصبح جزءاً من السوق السوداء الأوروبية

أكدت روسيا أن الأسلحة والمرتزقة الغربيين الذين تم إرسالهم إلى أوكرانيا سيصبحون جزءاً من السوق السوداء للاتحاد الأوروبي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها على تيلغرام تعليقاً على تصريح مدير مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني فاديم ميلنيك الذي أشار إلى عمليات بيع المعونات والمساعدات الإنسانية والعسكرية الغربية في بلاده: “إن الأسلحة والمرتزقة الغربيين الذين يأتون إلى أوكرانيا سيصبحون جزءاً من السوق السوداء للاتحاد الأوروبي وهذه حقيقة” مضيفة “إن نظام كييف يدخل في حالة هستيرية عندما أتحدث عن ذلك متسائلة في هذا الصدد ماذا سيفعلون مع فاديم ميلنيك المفاوض مع موسكو بشأن الحرب الأوكرانية وهل سيطلقون النار عليه في الفناء مثلما فعلوا مع المفاوض الأوكراني دينيس كيرييف الذي قتل على يد جهاز الأمن الأوكراني بعد أن شارك في الجولة الأولى من المفاوضات مع موسكو”.