أسعار النفط تنخفض لأدنى مستوياتها في 12 أسبوع

تراجعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في 12 أسبوعاً في تعاملاتها لتواصل الخسائر الفادحة التي تكبدتها في الجلسة السابقة مع تزايد قلق المستثمرين من تعرّض الطلب على الطاقة لضربة في ظل ركود عالمي محتمل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول 2.08 دولار أو اثنين بالمئة لتبلغ عند التسوية 100.69 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتاً أو واحداً بالمئة ليستقر عند 98.53 دولاراً.

كما تراجعت العقود الآجلة للديزل الأمريكي بأكثر من خمسة بالمئة.