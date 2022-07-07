الحرس الثوري الإيراني يوقف دبلوماسيين أجانب بتهمة التجسس

أوقفت استخبارات الحرس الثوري الإيراني بعض الدبلوماسيين العاملين في السفارات الأجنبية في طهران بسبب قيامهم بأعمال تجسس في مناطق محظورة في البلاد.

ونقلت وكالة ارنا عن الحرس الثوري قوله في بيان إن هؤلاء الدبلوماسيين كانوا يقومون بأعمال تجسس وأخذ عينات من التربة من مناطق مختلفة محظورة في البلاد بدلاً من القيام بمهامهم الدبلوماسية.

ولفت البيان إلى أن أحد هؤلاء الأفراد الذين تم رصدهم هو مساعد السفير البريطاني الذي كان ذهب برفقة أسرته الى صحراء شهداد بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران تحت غطاء السياحة إلا أن الصور التي التقطها تشير إلى أنه كان يسعى إلى أخذ عينات من التربة بهذه المنطقة.

وأوضح البيان أن الدبلوماسي البريطاني تم طرده من المدينة بعد أن قدم اعتذاره.