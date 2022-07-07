بالتحفيز الصوتي.. جهاز روسي لعلاج آلام العضلات

كشف المكتب الإعلامي لمنصة المبادرة الوطنية للتكنولوجيا، عن قيام علماء روس بابتكار جهازا يزيل آلام وتشنجات العضلات خلال دقائق باستخدام التحفيز الصوتي.

ويشير المكتب، إلى أن الجهاز المحمول “MurQ” يزيل الألم باستخدام تقنية الاهتزاز الصوتي بمساعدة تقلبات التردد من 20 إلى 50 هرتزا، التي لها تأثير مهدئ ومضاد للتشنجات، وتخفيف آلام العضلات، ويتم ذلك بوضع الجهاز على المنطقة المصابة من الجسم مدة 10 دقائق فقط.

وبين المكتب أن العلاج يعتمد على التحفيز الصوتي للعضلات، بترددات منخفضة، حيث تخترق الموجات الصوتية أنسجة جسم الإنسان، ما يمنع انتقال نبضات الألم إلى الدماغ والحبل الشوكي، وبذلك يزيل تشنج.

وبحسب المبتكرين يمكن أن يكون المستخدم الرئيسي لهذا الجهاز نساء أعمارهن 18-40 عاما يعانين من آلام الدورة الشهرية، وآلام العضلات والعمود الفقري، وكذلك الرياضيون والأشخاص الذين يمارسون الرقص، كما يمكن أن يستخدم للأشخاص الذين يعانون من السيلوليت ومشاكل في البشرة.