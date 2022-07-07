درجات الحرارة تميل للارتفاع

تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي لتصبح حول معدلاتها، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض موسمي هندي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ووفقا لتوقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة خلال ساعات بعد الظهر والمساء تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة، تثير الغبار في بعض المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتوالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.