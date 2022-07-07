سورية وجمهورية دونيتسك الشعبية شركاء في التجارة البحرية

أعلنت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، أن سورية ستصبح أحد أكبر شركاء دونيتسك في التجارة البحرية، مشيرة إلى أن التجارة بين البلدين يمكن أن تشمل منتجات المعادن والصناعة وبناء الآلات والزراعة.

وبحسب ما نقلت وكالة تاس عن نيكونوروفا، فإن التجارة البحرية لجمهورية دونيتسك تنتعش وقد تصبح سورية أحد شركائها التجاريين الرئيسيين، مبينة أنه تم بإعادة بناء ميناء ماريوبول وتشغيله بشكل كامل، بعد تحريره من القوات الأوكرانية بل قامت أيضاً بتشغيله بشكل كامل.

وأشارت نيكونوروفا إلى أن خطة دونيتسك تهدف إلى تحميل حوالي نصف مليون طن من المنتجات عبر الميناء حتى نهاية العام.