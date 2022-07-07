لجنة ثانية لفحص العاملين في دمشق وستمارس عملها خلال عطلة العيد

دمشق – البعث ميديا – علي حسون:

أصدر محافظ دمشق م. عادل العلبي قراراً يقضي بتشكيل لجنة لفحص العاملين في الدولة خاصة بمنح الشهادات الصحية اللازمة للناجحين والمقبولين في مسابقة التوظيف المركزية بدمشق وذلك في مركز السابع من نيسان الصحي شرقي التجارة بهدف تسهيل أمور الناجحين في المسابقة للحصول على الأوراق المطلوبة.

هذا القرار جاء على خلفية ما شهدته لجنة فحص العاملين في دمشق من ازدحام وفوضى كبيرين، لاسيما بعد إعلان الناجحين في المسابقة المركزية وضرورة استكمال الأوراق بالشهادة الصحية.

وفي تصريح لـ “البعث ميديا” أوضح د. سامر شحرور مدير صحة دمشق أنه تم تأميم الكادر الطبي والاداري والاختام اللازمة بالسرعة الكلية وستباشر عملها من ثالث أيام العيد لتقديم الخدمة، مشيرا إلى أن هذا الاجراء جاء للتخفيف عن الضغط الحاصل على اللجنة نتيجة اقبال المقبولين في المسابقة المركزية على استكمال الأوراق المطلوبة.

يشار إلى أن العدد الكبير من الناجحين في المسابقة المركزية سبب ضغطاً على لجنة فحص العاملين، إضافة إلى مزاجية بعض الموظفين في اللجنة وسوء المعاملة مع المواطنين.